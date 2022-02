Pandemia pesa sobre economia neste trimestre e inflação sobe, diz vice da UE

Vice-presidente executivo da União Europeia, Valdis Dombrovskis advertiu nesta segunda-feira que a situação da pandemia da covid-19 "deteriorou fortemente ao longo das últimas semanas", na zona do euro. Durante discurso, ele notou que isso deve provocar um impacto na economia da região no primeiro trimestre, diante do salto nos casos com a variante Ômicron. A autoridade falou durante sessão do Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, segundo comunicado da UE.

Segundo Dombrovskis, a recuperação econômica europeia foi forte em 2021, com políticas rápidas, "bem calibradas e coordenadas de perto". O mercado de trabalho melhorou de modo significativo, com a taxa de desemprego recuando a 6,4% em dezembro, mínima histórica.

Por outro lado, as economias enfrentam as dificuldades nas cadeias globais de oferta e demanda, apontou a autoridade. "A falta de uma série ampla de produtos pesa na produção e coloca pressão sobre os preços", notou, destacando o "salto nos preços de energia" como "uma preocupação séria".

Ao mesmo tempo, apontou que as pressões de preços "estão se tornando de base mais disseminada" e que a inflação "deve seguir elevada por mais tempo do que o antes esperado".

Dombrovskis, porém, reafirmou a confiança nos bancos centrais, especificamente no Banco Central Europeu (BCE), para fazer valer seu mandato de estabilidade de preços.

Ele ainda comentou que a Comissão Europeia avalia o impacto econômico do quadro atual para suas projeções de Inverno deste ano, que serão publicadas na quinta-feira, 10. "Diante do alto grau de incerteza, a política fiscal deve continuar a dar apoio moderado neste ano", disse, mas recomendando que isso seja "bem direcionado" e sem criar um peso permanente para as finanças públicas.

