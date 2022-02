Lucro ajustado da BB Seguridade sobe 33,8% e atinge R$ 1,226 bi no 4º tri

A BB Seguridade, holding de seguros do Banco do Brasil, encerrou o quarto trimestre de 2021 com lucro líquido ajustado de R$ 1,226 bilhão, alta de 33,8% em relação ao mesmo período de 2020 e de 25,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

O crescimento foi relacionado pela companhia ao descasamento de índices e de temporal na atualização de ativos e passivos relacionados aos planos tradicionais, de benefício definido, e à melhoria do resultado operacional, ambos na Brasilprev. Na Brasilseg, a melhora da sinistralidade foi a alavanca dos resultados, e na BB Corretora, o resultado financeiro incrementou a contribuição para o lucro.

Nos casos da Brasilprev e da Brasilseg, porém, o aumento temporário da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, que foi elevada em 5 pontos porcentuais para seguradoras e sociedades de capitalização até o final de 2021, teve impacto negativo. Para a holding como um todo, este efeito reduziu o lucro em R$ 54,6 milhões.

Ainda assim, o lucro do quarto trimestre foi o maior para um período de três meses desde a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da holding, realizada em abril de 2013. No ano de 2021, a BB Seguridade teve lucro de R$ 3,933 bilhões, alta de 1,4% em relação a 2020.

No quarto trimestre, os prêmios emitidos avançaram 14% no comparativo anual, mas caíram 9,8% no trimestral, para R$ 3,129 bilhões. O maior avanço veio dos prêmios de seguro rural, que avançaram 32,2% em relação a 2020, enquanto no ramo vida, o segundo maior da Brasilseg, o acréscimo foi de 11,1%.

No ano, a Brasilseg emitiu R$ 12,063 bilhões em prêmios, elevação de 16,2% em relação a 2020. Considerado o quarto trimestre, a sinistralidade ficou em 27,2%, queda de 14,1 ponto porcentual (p.p.) em relação ao terceiro trimestre, e de 1,9 p.p. ante o quarto trimestre de 2020.

No comparativo trimestral, a holding atribui a baixa ao arrefecimento da pandemia da covid-19 com o avanço da vacinação. No ano, os maiores avisos por morte causados pela pandemia levaram o índice a fechar em 39,1%, 8,5 pontos superior ao de 2020.

O índice combinado da Brasilseg, que faz uma ponderação entre receitas e sinistros e prêmios, recuou 3,7 pontos porcentuais em base anual e 12,4 p.p. em termos trimestrais, para 70,8%.

