Secretário do Trabalho dos EUA comemora payroll e fala em foco em inflação

O secretário do Trabalho dos Estados Unidos, Marty Walsh, comemorou o "sólido" resultado positivo do relatório de emprego norte-americano, o payroll, divulgado nesta sexta-feira, 4. No entanto, ele afirmou que "ainda há muito trabalho a fazer" e explicou que o governo está focado em reduzir a inflação e aumentar os salários no país.

Em entrevista à Bloomberg, Walsh disse que o crescimento salário "sempre é positivo", apesar dos riscos referentes à inflação.

O secretário lembrou ainda que os EUA tiveram criação de 6,7 milhões de empregos desde o começo do governo do presidente Joe Biden. Para ele, o payroll atesta a melhora na maior economia do planeta.

