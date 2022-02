RJ: com o cancelamento do carnaval de rua, ambulantes terão auxílio

Os vendedores ambulantes que trabalhariam no carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro irão receber um auxílio de R$ 500, a ser pago em cota única no dia 18 de fevereiro.

O anúncio foi feito hoje (4) pela prefeitura e tem como objetivo complementar a renda desses trabalhadores informais, após o cancelamento dos festejos pelo segundo ano seguido, devido à pandemia de covid-19.

De acordo com o prefeito, Eduardo Paes, serão beneficiados mais de 9 mil ambulantes da cidade.

“O carnaval de rua começa sempre bem antes. Existe toda uma cadeia produtiva que depende do carnaval. O que buscamos foi construir alternativas para essa cadeia produtiva. Há uma quantidade muito grande de pessoas que vão deixar de trabalhar nesse período e que, por consequência disso, deixarão de ter uma renda extra. Este programa, elaborado pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Fazenda busca dar um auxílio da Prefeitura para essas pessoas”.

Poderão acessar o auxílio os ambulantes cadastrados no Carnaval de 2020 que, segundo a Riotur, somam 9.262 pessoas. De acordo com a prefeitura, os interessados devem acessar o site www.carioca.rio a partir de quarta-feira (9) e informar o CPF, para saber se têm direito ao benefício. Quem estiver apto, deve fazer um cadastro até o dia 17 de fevereiro.

O secretários de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões, destacou que o programa Auxílio Ambulante Carnaval de Rua vai ajudar a diminuir os impactos econômicos da pandemia na cidade.

“O carnaval do Rio, além do seu imenso valor cultural e histórico, também é um vetor de desenvolvimento econômico da cidade, movimentando a economia e gerando trabalho e renda para milhares de pessoas. Com o cancelamento dos blocos de ruas neste ano, milhares de trabalhadores deixarão de ter a renda desse período”.

A prefeitura informou que no carnaval de 2020, o último realizado na cidade, foram movimentados mais de R$ 4 bilhões, com a presença de dois milhões de turistas. Os ambulantes trabalham em mais de 600 desfiles, de cerca de 500 blocos autorizados.

No ano passado, o programa Auxílio Carioca destinou cerca de R$ 93 milhões para 670 mil pessoas, entre famílias em estado de vulnerabilidade social, beneficiárias do Programa Cartão Família Carioca, ambulantes, auxiliares de ambulantes e famílias que recebem o Cartão Merenda. O secretário de Fazenda, Pedro Paulo, explica que o Auxílio Ambulante usará a mesma plataforma.

“O processo para o auxílio ao ambulante do carnaval deste ano é basicamente o mesmo que fizemos com o Auxílio Carioca quando disponibilizamos uma plataforma para que fizessem um cadastro e um cartão digital para que pudessem fazer o saque. E isso deu certo. Basicamente, vamos usar o mesmo sistema agora. É simples e rápido”.

