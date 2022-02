Linha de crédito ajudará caminhoneiros com o diesel, diz presidente da Caixa

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta sexta-feira, 4, que a nova linha de crédito do banco para capital de giro dos caminhoneiros ajudará a categoria a arcar com o custo do diesel. O crédito do Caixa Giro Transportes antecipa custos de frete a motoristas em 120 dias, com taxa de 1,99% ao mês.

"Antes, esses caminhoneiros tomavam dinheiro a 10%, 15% ou 20% ao mês. Com a nova taxa de 1,99% ao mês, temos o chamado efeito renda. Com isso, eles ficam com um valor considerável para pagar o diesel ou fazer reformas no caminhão", afirmou Guimarães, no evento 'Democratizando o Acesso ao Crédito', organizado pela Caixa.

O presidente do banco explicou que os caminhoneiros poderão tomar esse crédito diretamente pelo aplicativo do banco no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência.

