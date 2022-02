FMI: emergentes com dívida elevada precisam pensar em solução antes de subir juro

Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva afirmou nesta sexta-feira, 4, que os países emergentes com dívidas elevadas precisam pensar em solucionar essa situação antes do aumento das taxas de juros como medida de política monetária para lidar com a inflação alta.

De acordo com Kristalina Georgieva, 2022 será um ano com vários desafios em que os países em geral vão precisar lidar com a inflação, sem deixar a recuperação econômica de lado.

"Países vão precisar de habilidade para lidar com as políticas econômica e fiscal", destacou Kristalina, durante painel moderado por Eleni Giokos, da CNN.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A diretora destacou que o FMI não deve deixar de olhar para os países de baixa renda e vulneráveis, sendo que deve aumentar o suporte financeiro para esses países.

Tags