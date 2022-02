Bolsonaro se reúne com Campos Neto nesta sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, vão se reunir nesta sexta-feira, 4, entre 10h e 10h30, no Palácio do Planalto. O encontro consta da agenda de Bolsonaro, mas não foi registrado entre os compromissos de Campos Neto. A agenda de Campos Neto informa apenas a realização de despachos internos em São Paulo nesta sexta. Procurada, a assessoria de imprensa do Banco Central não esclareceu a divergência nas informações.

