Biden celebra emprego nos EUA e defende que salários continuem subindo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou nesta sexta-feira a criação no país acima do previsto de empregos em janeiro, revelada mais cedo. "A máquina de empregos do país está mais forte do que nunca", celebrou, em declarações à imprensa.

Ele também defendeu que os salários continuem a subir. "Precisamos de mais empregos que paguem bem."

Biden lembrou do esforço do governo para apoiar esse tipo de vaga e citou como exemplo a construção de uma nova fábrica de semicondutores em Columbus Ohio.

Segundo ele, a construção desses componentes no país criará empregos diretas e indiretas e contribuirá inclusive para contornar problemas em cadeias de produção, consequentemente contendo a inflação.

O presidente dos EUA citou os problemas causados pela alta dos preços em mais de um momento e disse que o governo "está trabalhando para conter isso".

Covid-19

O líder americano também reforçou a importância de se vacinar contra a covid-19 e citou o esforço oficial nessa frente, inclusive com testes grátis pelo país.

Segundo ele, "ainda há muitos casos e devemos seguir em alerta, mas há queda dramática" recente no número de registros da doença, após o auge do pico da variante Ômicron.

