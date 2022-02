No Senado dos EUA, indicados de Biden ao Fed defendem forte combate à inflação

O combate frontal à alta dos índices de preços nos Estados Unidos foi a maior mensagem dos discursos de abertura na participação no Senado em Washington dos três indicados pelo presidente, dos EUA, Joe Biden, para cargos no Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

"Combater a inflação deve ser a principal prioridade do Fed", comentou Sarah Bloom Raskin, indicada para a posição de vice-presidente de Supervisão.

"A inflação é grande ameaça e estou comprometida em manter as expectativas de inflação bem ancoradas", destacou Lisa DeNell Cook.

"O Fed deve assegurar que a inflação baixe para níveis consistentes com seus objetivos", ressaltou Philip Nathan Jefferson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele apontou também que a prosperidade do país no longo prazo requer que a autoridade monetária nos EUA deve atuar para garantir a solidez do sistema financeiro.

Tags