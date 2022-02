EUA confirmam conversa de Yellen e Guedes sobre entrada do Brasil na OCDE

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, conversou nesta quarta-feira, 2, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o processo de entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), confirmou o Departamento do Tesouro americano em comunicado. O telefonema já havia sido antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo a nota, Yellen expressou apoio à decisão da OCDE de convidar o País a iniciar formalmente a acessão. A secretária reforçou a importância de iniciativas para lidar com os desafios na proteção da Bacia do Amazonas, inclusive por meio de "soluções de mercado". Ainda de acordo com o comunicado, a americana reiterou compromisso com a cooperação bilateral nas áreas de infraestrutura e mudanças climáticas.

Na quarta, o Broadcast mostrou que, durante o telefonema, Guedes comprometeu-se a se engajar com os EUA para finalizar os detalhes do acordo de tributação global dentro dos prazos estabelecidos em outubro.

