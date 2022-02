BoE tem que usar ferramentas para evitar piora da inflação, diz Bailey

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou nesta quinta-feira que a autoridade deve usar suas ferramentas para evitar que a alta de preços no país piore. Em entrevista à ITV, o dirigente disse que houve um grande choque inflacionário no Reino Unido, especialmente em energia. Os comentários vieram após a decisão do BoE hoje de elevar a taxa básica de juros de 0,25% para 0,50%.

"Estou muito consciente de que isso afeta principalmente os mais pobres, que possuem uma fatia maior de seu consumo baseada em energia", afirmou Bailey.

Os preços de energia atingiram o seu maior nível em 30 anos no Reino Unido, e o governo local anunciou hoje uma série de medidas buscando auxiliar o pagamento das contas por parte das famílias.

