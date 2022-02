Venda de veículos novos cai 37,71% no Ceará em janeiro

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Os números de veículos emplacados no Ceará caíram na passagem de dezembro de 2021 para o primeiro mês deste ano, em 37,71%. O resultado negativo se repetiu na comparação com igual mês de 2021 (-17,98%).

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Considerando auto e comercial leve, os recuos nas vendas de veículos novos se repetiram de dezembro para janeiro (-44,44) e também frente a janeiro de 2021 (-35,98%). Somente auto, na mesma sequência de comparação, as retrações foram de 42,54% e 35,90%. Comercial leve isoladamente foram -41,95% e -36,38%.

Na categoria caminhão e ônibus, queda de 62,57% na passagem dos meses e alta de 2,94% no começo do ano. A análise separada mostra ainda alta isolada de 40,91% na comercialização de ônibus, que saiu de 136 em janeiro de 2021 para 140 neste ano.

A venda de motos novas também apresentou recuo, com -33,93% em janeiro frente a dezembro e -3,96% no primeiro mês do ano ante igual de 2021.

Fortaleza

Fortaleza acompanhou o cenário de menos vendas no começo deste ano, que caíram 40,58% na passagem dos meses e 25,72% ante janeiro do ano passado.

Auto e comercial leve retraíram 42,75% e 36,07% nas respectivas comparações. Caminhão e ônibus até chegaram a recuar na passagem dos meses (-63,85%), mas tiveram leve reação frente a janeiro de 2021, com alta de 4,44%.

No emplacamento de motos, a queda foi de 36,59% de dezembro para janeiro de 2022 e de 7,14% considerando janeiro 2021/janeiro 2022.

