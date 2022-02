Saiba das novas (velhas) regras para viagens aéreas no Brasil no Dei Valor

Desde o início do ano as regras para cancelamento de voo, remarcação e reembolsos de passagens aéreas passaram por mudanças e os passageiros precisam ficar atentos

Desde o início do ano as regras para cancelamento de voo, remarcação e reembolsos de passagens aéreas passaram por mudanças e os passageiros precisam ficar atentos.

Por isso, o Dei Valor desta quarta-feira, 2 de fevereiro, elenca todas as mudanças e deixa sua vida mais fácil. Os episódios vão ao ar sempre às 16 horas, no Youtube e TikTok do O POVO.

Em suma, as antigas regras para alteração e cancelamento de voos por passageiros e companhias aéreas voltaram a valer no dia 1º de janeiro deste ano. Com o término da validade da Lei nº 14.174/2021, as regras que estavam em vigor durante o auge da pandemia de Covid-19 não serão mais aplicadas em função do fim da flexibilização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e Tik Tok do O POVO

Quando: quartas-feiras, às 16h

Já viu os outros episódios do Dei Valor?

1º episódio

2º episódio

3º episódio

4º episódio

5º episódio

6º episódio

7º episódio

8º episódio

9º episódio

10º episódio

11º episódio

12º episódio

13º episódio

15º episódio

16º episódio

17º episódio

18º episódio

19° episódio

20º episódio

21º episódio

22º episódio

23º episódio

24° episódio

25° episódio

26° episódio



27° episódio

28° episódio

29° episódio

30° episódio

31° episódio

32° episódio

Economia na Real | Entenda tudo sobre a disparada dos preços dos combustíveis no Brasil no vídeo abaixo

Tags