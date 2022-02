Biden celebra 2021 como maior ano do crescimento do emprego na história dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou breve mensagem nesta quarta-feira, 2, em semana de dados importantes sobre o mercado de trabalho do país. "Dois mil e vinte e um foi o maior ano de crescimento do emprego na história americana", escreveu ele no Twitter.

Mais cedo, o relatório da ADP mostrou o fechamento de 301 mil vagas no setor privado norte-americano em janeiro, quando analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam a criação de 200 mil postos.

Agora, há expectativa pela publicação do relatório mensal de empregos (payroll) do mês passado, que sai nesta sexta-feira, 4, com vários analistas projetando corte de vagas, mas também alertando em geral que o mês foi afetado pela onda de casos da variante Ômicron da covid-19 e avaliando que o mercado de trabalho do país em geral segue forte.

