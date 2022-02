Afastamento por Covid-19 ou Influenza chega a 75% dos bares e restaurantes

Pesquisa nacional da Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta, no entanto, que, pela primeira vez na pandemia, o número de estabelecimentos que tiveram lucro foi maior do que o dos que realizaram prejuízo

Três a cada quatro bares e restaurantes, ou seja, 75% dos estabelecimentos, tiveram afastamento por Covid-19 ou influenza em janeiro, segundo pesquisa nacional da Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel) com representantes inscritos na entidade.

O levantamento foi realizado em janeiro com mais de 1.300 empresários em todo o Brasil e mostrou que foram contabilizados pelo menos um afastamento de funcionário contaminado por um destes dois vírus nos 30 dias anteriores à pesquisa (realizada entre 15 e 27 de janeiro).

Em média, quase um em cada quatro funcionários (24% da força de trabalho) foi afastado por Covid-19 neste período.

Sobre o adoecimento da força de trabalho, Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, frisa que o cenário ocorreu em justamente em um período de alta procura de bares e restaurantes.

"Fomos pegos por estes afastamentos, que trouxeram muito transtorno. É uma força de trabalho que tem de ser coberta e isso pressiona mais os custos de um setor já muito endividado. No entanto, temos também o que comemorar, como a recuperação gradual do faturamento”, afirma no levantamento.

Para contrapor o dado negativo, a Abrasel mostra que pela primeira vez desde o começo da pandemia, há mais estabelecimentos que apontaram ter obtido lucro (34%) do que os que disseram ter realizado prejuízo (31%) no período de um mês – outros 34% ficaram em equilíbrio.

O pior resultado deste indicador foi em março de 2021, quando 82% sinalizaram estar operando com prejuízo. O resultado de dezembro também foi melhor ante igual período de 2020: dois terços (66%) tiveram faturamento maior no fim de 2021 em comparação com o ano anterior.

Já em relação a novembro de 2021, houve crescimento para 59% das empresas. No acumulado do ano, no entanto, há uma nota de preocupação: 45% dos empresários disseram ter ficado no prejuízo em 2021.

Dentre as dificuldades do segmento de alimentação fora do lar, a Solmucci cita o alto endividamento. No último ano, relatório mostra que 51% das empresas recorreram a empréstimos via Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

Conforme o levantamento Abrasel, do universo que tomaram crédito, 20% ou uma em cada cinco já têm ao menos uma parcela em atraso.

Por isso que a alta da Selic, indexador do programa, é uma preocupação e já fez com que os juros para quem tomou o empréstimo tivessem um aumento. "Tanto que 22% das empresas com empréstimos do Pronampe dizem correr risco de quebrar em função deste aumento."

Outro ponto de atenção para os bares e restaurantes são as dúvidas em relação a medidas envolvendo o Simples Nacional. Após o veto ao programa de renegociação das dívidas do Simples (Relp), e a extensão do prazo para se manter no regime fiscal, há agora a expectativa da derrubada do veto no Congresso.

Enquanto isso, 48% das empresas que estão no Simples, o que representam 90% dos respondentes, declararam ter parcelas em atraso. Destas, 32% já têm parcelas inscritas em dívida ativa da união e podem parcelar os débitos com os programas instituídos em janeiro.

