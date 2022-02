Saque-aniversário do FGTS é disponibilizado para Nascidos em fevereiro

Veja calendário do saque-aniversário do FGTS em 2022, como sacar e como calcular o valor a ser recebido

Começa hoje, terça-feira, 1º, o período para que trabalhadores nascidos em fevereiro possam realizar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação dos valores do fundo ocorre de forma escalonada com base no mês de aniversário de cada trabalhador por um período pré-determinado pela Caixa Econômica Federal.

Os nascidos no segundo mês do ano têm até o dia 29 de abril para realizar o saque-aniversário, caso contrário, o valor será devolvido para as contas do FGTS dos respectivos trabalhadores sendo liberado para retirada apenas nas regras usuais ou no próximo ciclo de aniversário. O POVO explica abaixo como sacar, quem tem direito e qual o valor disponível.

Saque-aniversário do FGTS 2022: quem tem direito

O FGTS foi criado para proteger o empregado em caso de demissão sem justa causa e é direito de todo trabalhador vinculado ao regime da CLT que teve o contrato de trabalho estabelecido a partir da promulgação da Constituição de 1988.

No entanto, com o saque-aniversário, não é necessário ser demitido para receber parte do dinheiro que teria após uma suposta demissão. Essa modalidade de saque não obrigatória possibilita a retirada anual de parte do saldo do valor que consta na conta do FGTS.

Saque-aniversário do FGTS 2022: como funciona para aderir

É possível aderir ao saque-aniversário pelo aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS, pelo site da Caixa Econômica Federal ou presencialmente em agências do banco. Quem quiser obter o benefício, deve fazer o cadastro até o último dia do mês de aniversário para sacar parte do fundo ainda no mesmo ano.

Saque-aniversário do FGTS 2022: como sacar o valor

Os saques podem ser efetuados a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis para retirada até dois meses após o mês de seu nascimento. Caso o dinheiro não seja sacado nesse período, a quantia retorna às contas do FGTS do aniversariante.

Para efetuar o saque, é possível programar a transferência do valor para qualquer conta bancária no nome do trabalhador. A operação é gratuita e há também a possibilidade de receber o dinheiro em casas lotéricas e em terminais de autoatendimento (neste caso, basta possuir senha do Cartão Cidadão).

Saque-aniversário do FGTS 2022: calendário do saque-aniversário



Mês de nascimento Período de pagamento

Janeiro 3 de janeiro a 31 de março

Fevereiro 1º de fevereiro e 29 de abril

Março 2 de março a 31 de maio

Abril 1º de abril a 30 de junho

Maio 2 de maio a 29 de julho

Junho 1º de junho a 31 de agosto

Julho 1º de julho a 30 de setembro

Agosto 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro 1º de setembro a 30 de novembro

Outubro 3 de outubro a 30 de dezembro

Novembro 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023

Dezembro 1º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023

Saque-aniversário do FGTS 2022: confira a tabela com valor

O valor a ser sacado depende do saldo na conta do FGTS. O saldo pode ser verificado no do aplicativo do FGTS e o cálculo que estabelece o quanto a pessoa recebe pode ser observado abaixo:

Saldo no FGTS Percentual de saque Parcela adicional

Até R$ 500 50% do saldo sem adicional

De R$ 500,01 40% do saldo R$ 50

De R$ 1.000,01 -R$ 5 mil 30% do saldo R$ 150

De R$ 5.000,01 -R$ 10 mil 20% do saldo R$ 650

De R$ 10.000,01-R$ 15 mil 15% do saldo R$ 1.150

De R$ 15.000,01- R$ 20 mil 10% do saldo R$ 1,9 mil

Acima de R$ 20.000,01 5% do saldo R$ 2,9 mil

Saque-aniversário do FGTS: veja vídeo sobre o assunto

Em vídeo do Dei Valor, tudo o que você precisa saber sobre o saque-aniversário do FGTS é explicado. Assista:



Fontes: Caixa Econômica Federal e Agência Brasil

