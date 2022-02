PMI industrial da Alemanha sobe a 59,8 em janeiro, mas fica abaixo da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha subiu de 57,4 em dezembro para 59,8 em janeiro, atingindo o maior nível em cinco meses, segundo pesquisa final divulgada hoje nesta terça-feira, dia 1º,pelo IHS Markit. A leitura definitiva, porém, ficou abaixo da estimativa preliminar de janeiro e também da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 60,5 em ambos os casos. De qualquer forma, o avanço do índice acima da marca de 50 mostra que a manufatura alemã se expandiu em ritmo mais forte no mês passado.

