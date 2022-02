Investimentos em construção nos EUA sobem 0,2% em dezembro

Os investimentos em construção nos Estados Unidos subiram 0,2% entre dezembro e novembro, em taxa anual sazonalmente ajustada de US$ 1,639 bilhão, informou nesta terça-feira, 1º de fevereiro, o Departamento do Comércio. O resultado ficou abaixo da expectativa de alta de 0,7%, projetada por analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Na comparação anual, o dado de dezembro avançou 9% em relação a igual período de 2020.

O dado do último mês de novembro foi revisado para cima, a US$ 1,635 bilhão.

