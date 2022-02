Austrália: BC mantém juro básico em 0,10%, mas encerra plano de compra de títulos

O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros em 0,10%, em sua reunião de política monetária nesta terça-feira, dia 1º. O RBA, porém, decidiu encerrar, após 10 de fevereiro, as compras semanais de títulos do governo, que estavam no patamar de 4 bilhões de dólares australianos (cerca de US$ 2,82 bilhões).

Apesar do fim das compras de títulos, o banco central australiano reforçou que isso não significa uma iminente alta na taxa de juros. "Embora a inflação tenha aumentado, é muito cedo para concluir que ela está consolidada dentro da faixa da meta entre 2% e 3%", disse o presidente do RBA, Philip Low, em comunicado.

O RBA também divulgou suas projeções para os principais indicadores macroeconômicos australianos. O banco espera crescimento de 4,25% no Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, seguido de uma desaceleração a 2,0% em 2023.

Para a inflação subjacente, atualmente em 2,60%, a expectativa é de aceleração a 3,25% nos próximos trimestres, com arrefecimento a cerca de 2,75% ao longo do ano que vem. Com informações da Dow Jones Newswires.

