FMI e Banco Mundial farão encontro anual de 2022 nos EUA e o de 2023 em Marrocos

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial anunciaram nesta segunda-feira, 31, após consultas com as autoridades de Marrocos, um reajuste em seu planejamento, dada a contínua incerteza gerada pela situação da covid-19. O encontro anual do Banco Mundial e do FMI, previsto para ocorrer no próximo mês de outubro em Marraquexe, no Marrocos, foi realocado para Washington, nos Estados Unidos. A edição de outubro de 2023, por sua vez, será sediada em Marraquexe.

Tradicionalmente, o encontro anual se dá em duas edições seguidas em Washington, na sede do FMI e do Banco Mundial, enquanto a terceira edição ocorre em outro país-membro.

Em nota, as instituições destacaram que os encontros anuais concentram banqueiros centrais, ministros de Finanças e Desenvolvimento, executivos do setor privado, sociedade civil, imprensa e academia para debater preocupações globais.

Perspectivas econômicas, estabilidade financeira global, erradicação da pobreza, crescimento inclusivo da economia, criação de empregos e mudanças climáticas estão entre os pontos de discussão.

