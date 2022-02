Evergrande é pressionada a vender terreno em HK usado como garantia de empréstimo

A China Evergrande anunciou que recebedores foram nomeados para um terreno em Hong Kong (HK) que a gigante do setor imobiliário chinês usou como garantia de um empréstimo de US$ 520 milhões. Em comunicado enviado para a Bolsa de Hong no fim de domingo (30), a Evergrande disse que foi notificada do ocorrido na quarta-feira (26), mas não citou o nome do credor.

Segundo uma fonte com conhecimento do assunto, o credor é a Oaktree Capital, gestora de dívidas em risco com sede em Los Angeles (EUA) que usou o terreno como garantia de um empréstimo que concedeu à Evergrande. Na semana passada, o jornal britânico The Financial Times noticiou que a Oaktree estava se mobilizando para assumir o controle do terreno.

A Evergrande disse que vai buscar aconselhamento jurídico sobre o assunto e previu que a nomeação de recebedores e a possível venda do terreno não terá impacto concreto nas operações ou na posição financeira do grupo. A empresa afirmou também que a questão não afeta seus esforços de reestruturação de dívida. Fonte: Dow Jones Newswires.

