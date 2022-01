Diretora-geral da OMC ingressa no Grupo dos Trinta, de líderes econômicos globais

Diretora-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala passou a fazer parte do Grupo dos Trinta (G30), anunciou esta entidade independente nesta segunda-feira, 31. Fundado em 1989, o Grupo dos Trinta é um órgão global independente, formado por líderes econômicos e financeiros dos setores público e privado e também por acadêmicos.

A intenção dele é aprofundar a compreensão sobre questões econômicas e financeiras, bem como as repercussões internacionais de decisões tomadas no setor público ou no privado.

