Gasolina dispara e chega a R$ 8,29 em Angra dos Reis (RJ)

Apesar do valor histórico, preços se mantiveram estáveis no País

A gasolina atingiu o valor máximo de R$8,29 o litro pela primeira vez em Angra dos Reis (RJ), nessa sexta-feira, 28. A informação é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). Na semana anterior, o teto foi de R$7,99.



Mesmo com o valor histórico registrado em Angra dos Reis, os preços médios da gasolina e do diesel se mantiveram estável nos postos do País nesta semana, conforme a ANP.



O valor médio do litro da gasolina passou de R$6.664 para R$6.658 em uma semana. Por sua vez, o diesel sofreu variação de R$5.582 para R$5.586, no mesmo período. Por outro lado, o litro do etanol sofreu queda de quase 1%, de R$5.053 para R$5.007.



O preço do gás de cozinha de 13 KG também ficou estável no período analisado, de R$102.54 para R$102.44.

