PIB da França (1ª estimativa) cresce 0,7% no 4º trimestre ante trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,7% no quarto trimestre de 2021 ante o terceiro trimestre, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (Insee). A alta representa uma desaceleração ante a expansão de 3,1% registrada no terceiro trimestre. O resultado do último trimestre, porém, veio acima da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam crescimento de 0,5% no período. Na comparação anual, o PIB francês teve avanço de 5,4% entre outubro e dezembro, informou o Insee. Ao longo de 2021, a economia francesa teve crescimento de 7,0%, após encolher 8,0% em 2020. Com informações da Dow Jones Newswires.

