Ministério do Trabalho confirma para dia 31 divulgação dos dados do Caged de 2021

O Ministério do Trabalho confirmou a divulgação, na próxima segunda-feira, 31, às 9h30 (de Brasília), dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de dezembro e do ano de 2021.

Em seguida, às 10 horas, o ministro Onyx Lorenzoni e equipe darão entrevista coletiva para comentar os números.

O mercado espera um fechamento líquido, na mediana, de 171,0 mil postos de trabalho com carteira assinada no Caged de dezembro, segundo pesquisa Projeções Broadcast.

As estimativas coletadas vão de encerramento de 270 mil postos formais até a criação de 2,216 mil vagas no mês.

Para o ano de 2021, o mercado prevê saldo positivo de 2,868 milhões de vagas (mediana).

