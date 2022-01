Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 3,8% em dezembro ante novembro

As vendas pendentes de imóveis recuaram 3,8% em dezembro ante novembro, a 117,7, no índice da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O resultado ficou abaixo do esperado por analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam queda de 0,8%.

Na comparação anual, o recuo foi de 6,9%.

"As vendas de casas pendentes diminuíram no final de 2021, pois a oferta reduzida de moradias oferecia aos consumidores bem poucas opções", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR. "As taxas de hipoteca subiram constantemente nas últimas semanas, o que, infelizmente, acabará por afastar os compradores marginais."

