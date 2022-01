Itapemirim reverte decisão de interromper linhas de transporte rodoviário

O grupo Itapemirim, que cancelou "temporariamente" suas operações aéreas em dezembro, provocando uma crise no setor, voltou atrás na decisão de interromper o serviço de linhas no transporte interestadual de passageiros. A suspensão e o cancelamento de rotas foram anunciados em dezembro, logo após o problema da companhia em torno de suas atividades no setor aéreo.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 27, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) afirmou que, após conversas com a Itapemirim, aprovou o pedido de cancelamento do requerimento de paralisação. "Ou seja, os serviços que seriam interrompidos a pedido da empresa continuam operando e à disposição dos usuários", informou a agência.

À época em que a interrupção dos serviços foi divulgada, a empresa declarou que a medida fazia parte de um plano de reestruturação logístico e operacional criado para "reduzir custos e maximizar os resultados financeiros em suas rotas de longa distância".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Procurada, a empresa afirmou que a revisão do pedido de cancelamento/suspensão de linhas foi atendida pela ANTT. "Nem um passageiro ficará sem o serviço e não haverá cancelamento ou suspensão do serviço a qualquer dos mercados atendidos atualmente. Foram adotadas adequações operacionais que atendem às normas da Agência reguladora. O Grupo reafirma seu compromisso com o atendimento às regras do setor e o respeito ao direito do passageiro a um serviço de excelência", afirmou a Itapemirim.

Tags