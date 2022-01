CMN revoga normas obsoletas de financiamento de estocagem de álcool e PSI

O Conselho Monetário Nacional (CMN) revogou nesta quinta-feira, 27, diversas normas obsoletas relacionadas à linha de crédito para o financiamento da estocagem de álcool etílico combustível e ao Programa de Sustentação do Investimento (PSI). "As operações realizadas ao amparo das normas já foram totalmente liquidadas e não há mais a possibilidade de novas contratações", explicou o Ministério da Economia.

O CMN também alterou o Manual de Crédito Rural para esclarecer a assentados da reforma agrária sobre contratos ao amparo do Pronaf.

"O assentado poderá acessar outros créditos do programa apresentando CAR do perímetro do assentamento, quando impossibilitado de apresentar o CAR individual, desde que seu nome conste da relação de beneficiários do assentamento em questão, sem prejuízo de atendimento de todas as exigências relativas à legislação ambiental.", detalhou o CMN.

