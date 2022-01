Powell: foco está sobre alta de juros em março, se as condições forem apropriadas

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, comentou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) apontou que alta de juros juro é apropriada.

"O Comitê está com foco sobre a alta de juros em março, se as condições forem apropriadas", destacou em entrevista coletiva após o final da reunião do Fed de janeiro. "Mas também esperamos algum enfraquecimento da economia neste início de ano com Ômicron."

Tapering

Além disso, o Comitê reafirmou em um comunicado que o tapering das compras de ativos terminará em março.

"Pretendemos manter um volume de ativos adequado para implementar a política monetária. O Comitê continuará a monitorar as informações recebidas com relação às perspectivas econômicas e está preparado para ajustar a orientação da política conforme apropriado", diz o documento.

O Comitê ainda destacou que o progresso em vacinas e menos problemas na oferta devem apoiar a atividade e o emprego, assim como reduzir a inflação.

