Dados do Caged só devem ser divulgados na próxima semana, diz ministério

O Ministério do Trabalho informou nesta quarta-feira, 26, que, por motivo de agenda, a divulgação dos dados do novo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) de dezembro de 2021 deverá ocorrer em outra data e não na inicialmente prevista, que era esta quinta-feira, 27. A previsão agora é que os dados sejam conhecidos no dia 31 de janeiro.

O mercado espera um fechamento líquido, com base na mediana das previsões, de 171,0 mil postos de trabalho com carteira assinada no Caged de dezembro, segundo pesquisa do Projeções Broadcast.

Para o ano de 2021, o mercado prevê saldo positivo de 2,868 milhões de vagas (mediana).

