CVM alerta contra site que oferece operações no mercado de moedas estrangeiras

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu mais uma alerta, nesta quarta-feira, 26, sobre a atuação de empresas sediadas no exterior e que buscam captar recursos de forma irregular no mercado brasileiro, por meio de páginas na internet.

Segundo a CVM, há indícios de que a empresa Oanda Global Markets Ltd é responsável pelo site www.oanda.com/bvi-pt e busca captar recursos de investidores brasileiros para operações com valores mobiliários, especialmente no mercado de Forex (moedas).

A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) da CVM alerta que a Oanda Global Markets Ltd não tem autorização para intermediar valores mobiliários.

A autarquia determinou a suspensão de veiculação de qualquer oferta pública de serviços de intermediação de valores mobiliários, de forma direta ou indireta pela empresa, sob risco de multa diária de R$ 1 mil.

