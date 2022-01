Cade aprova compra da J3 Logística pela Bus Serviços

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, 26, a compra da J3 Logística pela Bus Serviços (ClickBus), no mercado de venda de passagens rodoviárias online. A operação foi aprovada pelo Tribunal da autarquia com restrições.

As restrições negociadas com as empresas envolvem a implementação de mecanismos de compliance e compromissos se não celebrar acordos de exclusividade.

O ato de concentração havia sido concretizado em 2015, mas as empresas não haviam notificado a autoridade antitruste à época. Assim, o Cade só tomou conhecimento três anos depois, após uma denúncia da concorrente Guichê Virtual.

Paralelamente, a Superintendência-Geral do Cade conduz um processo no qual pode resultar em multa às empresas por não terem notificado o órgão quando a operação foi realizada.

