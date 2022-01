Demanda de carga em 2021 foi 7% superior a 2019, revela Iata

A demanda de carga (CTK) em 2021 superou em 7% o volume de 2019, nível pré-pandemia, informou nesta terça-feira a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês). Em relação a 2020, houve um avanço de 18,7%.

No ano passado, a oferta de carga (ACTK) ficou 10,9% abaixo de 2019, com a capacidade ainda restrita diante de gargalos nos principais hubs do mundo.

Diante deste cenário, houve aumento das receitas e da rentabilidade, informa a Iata, compensando parcialmente o colapso no segmento de passageiros. Em dezembro de 2021, as tarifas estavam quase 150% acima dos níveis de 2019, destaca a entidade.

Ainda de acordo com a Iata, a competitividade do setor de carga aérea em relação ao transporte marítimo permanece favorável.

