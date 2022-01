Confira o fechamento do mercado nesta terça-feira, dia 25

O POVO publica a cotação do dólar e euro comercial, Bitcoin e os índices Ibovespa, Down Jones, Nasdaq e Nikkei 225. Também traremos inflação em 12 meses e Selic. Os dados são de 25/01/2022 às 19h30min.

Confira o fechamento do mercado financeiro nesta terça-feira, dia 25. O POVO reuniu os principais indicadores de cotação do dólar e euro comercial, Bitcoin e os índices Ibovespa, Down Jones, Nasdaq e Nikkei 225. Também traremos inflação em 12 meses e Selic. Os dados são de 25/01/2022 às 19h30min.

Tags