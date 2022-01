Site do Banco Central cai após divulgação de sistema que permite consultar dinheiro a receber

Caso alguma quantia seja constatada, é possível solicitar transferência via Pix, por meio do Registrato, sistema do Banco Central. Na primeira fase, serão disponibilizados R$ 3,9 bilhões de valores a serem devolvidos

O site do Banco Central (BC) saiu do ar, na noite desta segunda-feira, 24, após a divulgação do serviço “Valores a Receber”. O sistema permite que cidadãos e empresas consultem se têm algum dinheiro "esquecido" a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro. A estimativa divulgada pelo BC é de que R$ 8 bilhões estão disponíveis para retirada.

Nas redes sociais, houve várias reclamações sobre a queda do sistema. “Banco Central, o site está fora do ar. Vamos colocar esses servidores para funcionar? O que acha?!”, protestou uma usuária em sua conta do Twitter. As primeiras reclamações da queda do site surgiram na internet por volta das 21 horas e o site segue fora do ar até o horário de publicação desta matéria.

É possível consultar se há algum valor disponível para retirada por meio da página "Minha Vida Financeira", dentro do site do BC, usando o CPF ou CNPJ da empresa. "Em algumas situações, os saldos a receber podem ser de pequeno valor, mas pertencem aos cidadãos que agora possuem uma forma simples e ágil para receber esses valores", afirmou o BC nesta segunda-feira, em nota.

Para receber a quantia, as pessoas poderão solicitar transferência via Pix no Registrato, sistema do BC em que a população pode consultar informações financeiras como empréstimos em seu nome, dívidas com órgãos públicos, entre outras. A outra alternativa é informar os dados de contato no Registrato e, em seguida, a instituição financeira deve informar o meio de pagamento ou transferência.

Como vai funcionar

A consulta e devolução de valores estão divididas em duas fases. Na primeira etapa, já disponível, são cerca de R$ 3,9 bilhões de valores a serem devolvidos, com recursos de conta corrente ou poupança encerradas com saldo disponível, além de tarifas, parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente (com devolução prevista em Termo de Compromisso do banco com o BC).

Também estão incluídos nessa fase cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito, assim como recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

O BC prevê que a segunda fase deve ser iniciada ainda no primeiro semestre de 2022. Nessa etapa, estarão disponíveis recursos de: tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, previstas ou não em Termo de Compromisso com o BC; contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível; contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários encerradas com saldo disponível; entre outros.



