Scania adia retorno das férias coletivas por falta de componentes eletrônicos

A Scania adiou em uma semana o retorno das férias coletivas na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde a montadora de origem sueca produz caminhões e ônibus. O retorno das férias - iniciadas depois do Natal, no dia 27 de dezembro - estava programado para a próxima segunda-feira (31 de janeiro).

A Scania, no entanto, decidiu adiar a volta para o dia 7 de fevereiro.

O motivo é o mesmo que vem há quase um ano causando interrupções na produção da indústria de veículos: a escassez global de componentes eletrônicos.

Em nota, a Scania informa que está tomando todas as medidas necessárias para retomar rapidamente a produção, mantendo seu compromisso com as entregas aos clientes.

