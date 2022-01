Gol fecha financiamento de até US$ 600 milhões para transformação da frota

A Gol informou nesta segunda-feira, 24, que fechou um financiamento de até US$ 600 milhões com a Castlelake LP para financiar a aquisição de novas aeronaves 737 MAX 8. "O financiamento dessas aeronaves Boeing 737 MAX marca o início de um novo ciclo de criação de valor em nossa frota," destaca o presidente da empresa, Paulo Kakinoff, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). "Com condições favoráveis de mercado para novas aeronaves MAX e nossa forte parceria com a Boeing, essas aeronaves fortalecem ainda mais a nossa posição de liderança no mercado."

A transação contemplará dezarrendamentos financeiros e dois sale-leasebacks. A taxa de juros para os arrendamentos financeiros é de aproximadamente 6% a.a., o que representa uma redução em relação aos custos de arrendamentos operacionais das aeronaves atuais na frota.

Segundo a aérea, os recursos originados pela transação cobrirão 100% do custo de aquisição das novas aeronaves e provem recursos adicionais que serão direcionados para obrigações e custos de devolução das aeronaves 737 NG da Gol. A companhia espera devolver até 18 aeronaves 737 NG em 2022, e um total de 34 aeronaves NG até o final de 2025, o que deverá contribuir ainda mais com a redução de custos unitários.

Conforme a Gol, a entrega dessas 12 aeronaves Boeing 737 MAX adicionais começa em janeiro de 2022, em linha com o plano da empresa de acelerar a transformação de sua frota e possuir metade de suas aeronaves sob arrendamentos financeiros até 2026. No terceiro trimestre de 2021, a companhia firmou contratos para 26 aeronaves adicionais MAX 8, e atualmente possui um total de 102 aeronaves Boeing 737 MAX a serem entregues.

"A aceleração na transformação de nossa frota para o 737 MAX nos posiciona de forma mais competitiva para crescer com maior flexibilidade na gestão de nossa capacidade e possibilita a expansão de rotas e destinos, o que nos garantirá alta eficiência no atendimento às oscilações na demanda por viagens," afirma o diretor Vice-presidente de Operações, Celso Ferrer. "Além disso, a adição dessas novas aeronaves reduzirá a idade média da frota da Gol de 11 para 7 anos."

A companhia aérea acrescenta que o Boeing MAX também é um componente chave na meta da empresa para atingir a neutralidade de carbono até 2050, já que essa aeronave consome 15% menos combustível, produz 16% menos emissões de carbono e 40% menos ruído, e possui maior alcance de voo do que o modelo NG.

Para o diretor vice-presidente Financeiro da Gol, Richard Lark, a empresa está em uma posição vantajosa para melhor otimizar a estrutura de capital por meio de diversos acessos a fontes de financiamento disponíveis via agências de crédito de exportação, mercado de capitais e arrendamentos operacionais. "Essa última transação de aeronaves reforça ainda mais a sustentabilidade financeira de nossa gestão de frota e aumenta o valor da companhia para todos os acionistas por meio de ganhos de eficiência que alcançaremos", destaca.

