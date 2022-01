Balança comercial tem déficit de US$ 877,2 milhões na 3ª semana de janeiro

A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 877,2 milhões na terceira semana de janeiro (dias 17 a 23). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 24, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,503 bilhões e importações de US$ 5,380 bilhões.

Em janeiro, a balança comercial acumula saldo deficitário de US$ 117,3 milhões até o dia 23, com exportações em US$ 14,394 bilhões e importações de US$ 14,512 bilhões.

As exportações registraram aumento de 28,4% na média diária de janeiro ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de 93,0% na Agropecuária, queda de 14,2% na Indústria Extrativa e alta de 39,9% nas vendas de produtos da Indústria de Transformação.

Já a média diária de importações aumentou 27,6% no período, com recuo de 16,7% na Agropecuária, alta de 384,2% na Indústria Extrativa e avanço de 15,3% em produtos da Indústria de Transformação.

