Inflação é preocupação válida de política, diz secretária do Tesouro dos EUA

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, destacou que a "inflação é uma preocupação válida de política" econômica, que ocorre em um contexto de gargalos e rupturas nas cadeias internacionais de produção, motivadas pela pandemia da covid-19.

Em evento na edição virtual do Fórum Econômico Mundial de Davos, Yellen afirmou que a demanda agregada nos EUA apresenta uma forte recuperação, pois apontou que o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano deve ter crescido 5,3% em 2021 e destacou uma pesquisa que aponta estimativa de alta de 3,3% neste ano.

"O mercado de trabalho nos EUA está excepcionalmente forte", comentou Yellen, ressaltando que foram criados 6 milhões de empregos no país em 2021. "A renda de famílias e balanços de empresas estão mais vigorosos agora do que antes da pandemia."

A secretaria do Tesouro também apontou que o país tem uma dívida pública equivalente a 100% do seu PIB, porém é necessário analisar o peso dos juros sobre tal passivo oficial. "Com juros baixos nos EUA por várias décadas, esta dívida é totalmente administrável."

