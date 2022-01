Confiança do consumidor na zona do euro cai a -8,5 em janeiro, mostra preliminar

O índice de confiança do consumidor na zona do euro caiu de -8,4 em dezembro a -8,5 em janeiro, segundo dados preliminares da Comissão Europeia. O indicador veio melhor do que o previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda a -9,0.

A confiança do consumidor na zona do euro está bem abaixo dos níveis pré-pandemia e se aproximando da média a longo prazo, disse a Comissão Europeia.

É o quarto mês consecutivo que o dado registrou recuo, à medida que consumidores observam a alta no número de casos da covid-19 e os temores sobre inflação.

