Pescado e macaxeira cearenses são alvos de R$ 1,07 mi em investimento da Sudene

Projetos serão desenvolvidos em parceria com o IFCE, em Maranguape, e com a Embrapa, em Salitre

Aquicultores de Maranguape e agricultores de Salitre deverão contar com um incentivo de R$ 1,07 milhão destinado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para desenvolver a criação de peixes, na primeira cidade, e o plantio de macaxeira, na segunda.

O órgão federal informou que, no trabalho com os aquicultores, fechou parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) no Programa Qualificar, "iniciativa que busca melhorar a qualidade do pescado produzido e processado pelos profissionais filiados à colônia local."

Ao todo, são R$ 860 mil aplicados para estruturação de um programa de qualificação profissional, que, de acordo com a Sudene, inclui temas como boas práticas de manipulação de alimentos, ajustes aos protocolos estabelecidos pelos governos Federal e Estadual para retomada de atividades de empresas do setor alimentício, gestão empreendedora, qualidade e educação ambiental.

"O apoio da Sudene também prevê a aquisição e adequação de Entreposto Móvel para Processamento do Pescado (EMPP), estrutura que oferece suporte tecnológico e treinamento aos pescadores. A parceria com o IFCE também vai oferecer aos beneficiados uma série de avaliações das condições higiênico-sanitárias dos produtos processados, através de análise químicas e biológicas orientando em laboratórios especializados. Ao fim, os pescadores na região de Maranguape receberão orientações para melhoria da qualidade do pescado produzido. Estima-se que a conclusão das ações ocorra no final de 2023", detalha a Superintendência em nota.

Variedade à macaxeira

Já sobre o apoio no cultivo de macaxeira, a escolha de Salitre se deu porque o município é apontado como um expoente na produção da raiz no Estado, "sendo a principal atividade econômica do município." O prazo deste projeto é de 24 meses, segundo o órgão.

O investimento informado é de R$ 210 mil e deve ter o desenvolvimento de uma maior variedade de cultivo o principal foco. Isso porque os produtores do Município concentram a plantação na macaxeira do tipo "pretinha" e especialistas avaliam que ter uma só variação do item é fator de risco para pragas que podem comprometer a produção.

No trabalho, a Sudene fechou parceria com a Embrapa Semiárido, com sede em Petrolina (PE), e "os especialistas também irão multiplicar o material propagativo da raiz com potencial de utilização do semiárido do Ceará e realizar ações de transferência tecnológica para os produtores locais através de palestras técnicas."

