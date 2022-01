Companhias aéreas pioram desempenho no terceiro trimestre de 2021

As três empresas aéreas brasileiras que mais transportaram passageiros no terceiro trimestre de 2021, Azul, Gol e Latam, tiveram queda de desempenho, com recuo de 1,21% no índice de solução e de 6,65% no de satisfação, ante igual período de 2020.

O tempo médio de resposta, por exemplo, aumentou 41,70%. Apenas o índice de reclamações por grupo de 100 mil passageiros apresentou melhora, com redução de 26,42%.

Número de reclamações



Os dados foram disponibilizados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no Boletim de Monitoramento do Consumidor.gov.br – Transporte Aéreo.

O documento apresenta os índices de solução e de satisfação, o tempo médio de resposta das empresas e, também, os principais pontos de reclamação dos passageiros sobre os serviços aéreos, entre outros indicadores.

Índice de Satisfação



No 3º trimestre de 2021 (julho a setembro), foram transportados 18.514.854 passageiros pagos no mercado aéreo brasileiro. São 156,2% a mais em relação a igual período do ano anterior.

De acordo com o levantamento, a Azul obteve o menor índice de reclamações para cada grupo de 100 mil passageiros pagos transportados (42), além de ter obtido os melhores índices de solução (93%) e satisfação (4,3).

Em relação ao tempo médio de resposta de todas as empresas brasileiras na plataforma, em uma escala que pode ir de 0 a 15 dias, a média foi de 4,64.

Dentre as três aéreas brasileiras, o indicador ficou em 4,62. A Azul se destacou com o menor tempo médio de resposta, da ordem de 4 dias.

Prazo médio de resposta



Empresas estrangeiras

Já nas empresas estrangeiras que mais transportaram passageiros, American Airlines, Air France, Copa Airlines, Qatar Airways, TAP Air Portugal e United Airlines, os dados foram positivos, com a redução do índice de reclamação em 42,18% e com aumento da resolutividade em 6,78%, e o de satisfação em 8,04%. Inclusive o tempo médio de resposta diminuiu em 4,62%, com média 6,7 dias.

Índice de Solução





