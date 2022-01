FGV: IGP-M acelera a 1,95% na 2ª prévia de janeiro (0,43% na 2ª prévia/dezembro)

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a 1,95% na segunda prévia de janeiro, de 0,43% na mesma prévia do mês anterior, informou nesta quarta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em dezembro, o IGP-M havia avançado 0,87%.

A aceleração do indicador foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que avançou a 2,51% no segundo decêndio de janeiro, após subir 0,32% na mesma prévia de dezembro. No fechamento do mês passado, o IPA-M havia subido 0,95%.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) também acelerou, de 0,30% na segunda prévia de dezembro para 0,57% na leitura de janeiro. No fechamento de dezembro, o indicador havia registrado variação de 0,30%.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), em contrapartida, desacelerou de 0,95% na segunda prévia de dezembro para 0,32% nesta leitura. No fechamento do último mês de 2021, o indicador subiu 0,84%.

