Caixa diz não esperar mais altas nos juros no financiamento imobiliário

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, reafirmou nesta quarta-feira que não espera mais aumentos de juros no financiamento imobiliário por parte do banco. Segundo ele, os reajustes que precisavam ser feitos já ocorreram em 2021, e as condições de mercado permitem a estabilidade das taxas.

"Não estamos precificando mais aumento nos juros do crédito imobiliário, já aconteceu", disse ele, em transmissão ao vivo para comentar os resultados do banco no segmento. A Caixa é líder no financiamento habitacional, com mais de 66% do mercado.

O executivo afirmou que, para definir as taxas, a Caixa segue os juros futuros com vencimento em oito anos, que é a duração média dos contratos. Por isso, diante de uma menor volatilidade na comparação com o ano passado, seria possível manter as taxas no nível atual.

Segundo Guimarães, o banco espera um crescimento de pelo menos 10% no crédito habitacional neste ano em relação a 2021, ano de recorde histórico, com R$ 140,6 bilhões concedidos. O mês de janeiro, acrescentou, se iniciou também com máximas históricas nos contratos de financiamento imobiliário.

