Brasil já tem 55 celulares 5G homologados pela Anatel

O Brasil já tem 55 celulares homologados para uso da tecnologia 5G. A relação publicada em dezembro foi atualizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Na lista constam informações como modelo, nome comercial e fabricante dos aparelhos. Agora será possível obter informações atualizadas, com dados processados até o dia anterior ao da pesquisa.

As informações são obtidas direto da base de dados da Anatel e são atualizadas automaticamente. De acordo com a Anatel, a mudança proporciona maior confiabilidade, atualidade e dinamismo.

"O celular é a principal interface entre o usuário e as novas redes de quinta geração, que têm previsão de início de funcionamento até o final do 1º semestre de 2022 nas capitais brasileiras", informou a reguladora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a lista no site da Anatel

É possível utilizar abas e filtros (modelo, fabricante, data da emissão da homologação e modo de operação) para obter os dados.

Somente produtos de telecomunicações homologados pela Agência podem ser utilizados no Brasil. O usuário deve, portanto, conferir a lista de celulares homologados antes de adquirir um aparelho.

A Anatel também orienta que o consumidor deve verificar a presença do selo de homologação Anatel, localizado no equipamento ou no manual, e pode consultar a operadora sobre a compatibilidade do produto com a rede.

A certificação e a homologação garantem ao consumidor a aquisição e o uso de produtos para telecomunicações que respeitam padrões de qualidade e de segurança, além do atendimento a funcionalidades técnicas regulamentadas pela Anatel que visam o uso eficiente e racional do espectro radioelétrico, a compatibilidade eletromagnética e a não agressão ao meio ambiente.

Tags