Auxílio Gás será pago a beneficiários com NIS 2; veja demais datas

O valor pago pela Caixa Econômica Federal será de R$ 52 por conjunto familiar e o uso do dinheiro pode ser feito pelo próprio aplicativo do Caixa Tem

A Caixa Econômica realiza nesta quarta-feira, 19, o pagamento do programa Auxílio Gás a beneficiários que tenham NIS com final 2. O valor de R$ 52 será pago por conjunto familiar e o uso do dinheiro pode ser feito pelo próprio aplicativo do Caixa Tem, segundo o Governo Federal. Ao todo, mais de 5,4 milhões de famílias são contempladas com o programa.

Mas não há cadastro para receber o benefício. Isso porque as pessoas já foram previamente selecionadas pelo Ministério da Cidadania, de acordo com os critérios do Programa.

O Programa foi Instituído pela Lei nº 14.237, de 19 de novembro 2021, e tem como objetivo mitigar o efeito do preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) sobre o orçamento das famílias de baixa renda.

A Caixa é agente operador e pagador do benefício, disponibilizando os valores concedidos às famílias selecionadas, de acordo com as definições do Ministério da Cidadania.

Atualmente, o preço médio do gás de cozinha está em R$ 102,24 no País, variando de R$ 79,99 na mínima e R$ 140 no máximo, conforme levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) da semana encerrada no dia 15 de janeiro.

No Ceará, o valor médio do botijão de 13kg é de R$ 104,17 e varia de R$ 93 a R$ 115 no Estado, também na semana que vai até a última sexta-feira, 15 de janeiro.

Como sacar

O pagamento é realizado da mesma forma pela qual as famílias recebem os benefícios do Programa Auxílio Brasil.

Portanto, as pessoas que recebem pelo aplicativo Caixa Tem poderão acessar o Auxílio Gás direto pela plataforma. Então não é necessário comparecer em uma agência para movimentar os valores.

Com o aplicativo mesmo é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Já aqueles que recebem o Auxílio Gás por meio de cartão podem continuar efetuando o saque pelos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

Os saques também podem ser realizados por meio da geração de token pelo aplicativa Caixa Tem.

Calendário de pagamentos do Auxílio Gás

O pagamento do Auxílio Gás em janeiro de 2022 segue o calendário do Auxílio Brasil, que se inicia na terça-feira, 18 de janeiro de 2022, para os beneficiários que tenham NIS com final 1. Lembrando que as famílias dos municípios atingidos pelas chuvas nos estados da Bahia e Minas Gerais tiveram o pagamento iniciado em 27 de dezembro de 2021.

NIS com final 1 - 18/1



18/1 NIS com final 2 - 19/1



19/1 NIS com final 3 - 20/1



20/1 NIS com final 4 - 21/1



21/1 NIS com final 5 - 24/1



24/1 NIS com final 6 - 25/1



25/1 NIS com final 7 - 26/1



26/1 NIS com final 8 - 27/1



27/1 NIS com final 9 - 28/1



28/1 NIS com final 0 - 31/1

Problemas com pagamento do Auxílio Gás

A consulta ao benefício pode ser feita pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, além do Atendimento Caixa ao Cidadão no telefone 111.





