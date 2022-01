Leilão virtual do Dentran tem carros, motos e sucatas; veja como participar

Articulista quinzenal do O POVO

O primeiro leilão virtual do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) de 2022 acontecerá nos dias 20 e 21 de janeiro, e tem 689 lotes, entre carros, motocicletas e sucatas, que se encontram no pátio da Montenegro Leilões.

A visitação presencial será possível no dia 19 de janeiro, amanhã, quarta-feira, das 8h às 17h, no pátio do leiloeiro.

Os lances iniciais serão de R$ 200 para motos, e de R$ 2 mil para automóveis. Sucatas começam com R$ 70 para motos e R$ 50 para carros.

O leilão virtual acontecerá a partir das 10h do dia 20, quinta-feira, com arremates somente na forma on-line.

Qualquer pessoa pode participar, seguindo os critérios do edital, mas sucata somente podem ser arrematadas por sucateiros (pessoa jurídica) cadastrados previamente no Detran-CE.

O leilão de número 73 incluirá veículos que foram apreendidos até agosto de 2021 e que já estavam em procedimento de leilão, removidos para o pátio do Leiloeiro Oficial.

Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Montenegro Leilões, que também disponibiliza um bate-papo on-line para esclarecer dúvidas sobre o cadastro. Mais informações por meio do telefone: (85) 3066.8282.

Regras

Após o término do leilão e cumprido o prazo estabelecido, os arrematantes terão a partir de 15 de março de 2022 (ou adequado a decreto Governamental), para comparecer ao Detran-CE e efetuar procedimentos como emissão e pagamento das taxas, vistoria e transferência, ressaltando que as taxas devem ser pagas até 72 horas antes da data final.

O arrematante receberá o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, sendo de sua responsabilidade efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência, confecção de placas, entre outros.

Todos os veículos foram apreendidos pelo órgão por circularem irregularmente na via pública. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilão de veículos apreendidos, quando não são resgatados pelos proprietários em 30 dias.

Serviço

Leilão On-line de Veículos do Detran-CE

Data: 20 e 21 de janeiro de 2022

Visitação presencial no dia 19 de janeiro, amanhã, quarta-feira, na rua Ademar Paula, 1000 – Esplanada do Castelão

Participação e visitação on-line no site