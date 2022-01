Davos: Japão está pronto para liderar um novo tipo de capitalismo, diz Kishida

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou que o Japão está pronto para liderar um novo tipo de capitalismo. De acordo com Kishida, a mudança da sociedade japonesa vai incluir a transformação verde e digital. "Os setores privados e públicos vão trabalhar para que o Japão atinja a neutralidade de carbono. A pandemia mostrou como estamos atrasados em digitalização, vamos investir em fibras ópticas para nos prepararmos para um processamento de dados mais rápido, já que os sistemas atuais precisam ser melhorados", afirmou durante o Fórum Econômico Mundial.

O primeiro-ministro também destacou que vai focar em três agendas durante sua administração: superar a covid-19; reviver a economia japonesa a partir de uma nova forma de capitalismo e investir em uma nova forma de diplomacia.

Fumio Kishida, afirmou também que a economia japonesa seguiu três pilares até agora: política monetária acomodatícia, expansão fiscal e estratégias de crescimento. "A economia japonesa não está mais em uma situação de deflação e expandiu a participação de mulheres no mercado de trabalho", disse.

Nesta terça-feira, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) decidiu, por 8 votos a 1, manter sua política monetária, com a taxa de depósito em -0,1% ao ano e a meta de juros do título público (JBG) de 10 anos em torno de 0%, sem estabelecer limites de compras de ativos para chegar a esse objetivo.

