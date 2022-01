Fluxo de passageiros no Aeroporto de Fortaleza sobe 25,9% em 2021

O Aeroporto Internacional de Fortaleza fechou o ano passado com crescimento de 25,9% na movimentação de passageiros. De janeiro a dezembro, foram 3.974.759 pessoas transportadas em 41,3 mil voos realizados ao longo do ano. O fluxo de cargas alcançou 32,7 mil toneladas de cargas, alta de 11,55 % em relação ao ano anterior. Os dados fazem parte do balanço divulgado pela Fraport AG.

No mês de dezembro, houve um salto de 46,2% no fluxo de passageiros ante igual mês de 2020, chegando a marca de 528.692 passageiros. Foi o melhor resultado mensal desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020.

No comparativo de voos, ocorreram 4.943 embarques e desembarques pelo terminal cearense, um aumento de 35%, ante dezembro de 2020, quando foram realizados 3.662 voos. Enquanto o volume de cargas transportadas chegou a 3.692 toneladas no mês.

Os dados da Fraport mostram que, em 2021, o mês de pior desempenho no Aeroporto de Fortaleza foi o de março, considerado o auge da segunda onda de Covid-19 no Estado, quando muitos voos foram suspensos e apenas 153.735 passageiros passaram pelo terminal. Destes, apenas quatro em voos internacionais.



A recuperação começou em abril e seguiu crescente até julho, quando 420.720 pessoas viajaram de avião pelo terminal cearense. Depois disso, nos dois meses seguintes foi registrado recuo nos números e uma nova recuperação a partir de outubro. Em novembro o fluxo chegou a 450.480 pessoas. Destas, 15,6 mil eram provenientes de voos internacionais.

Apesar do bom incremento de dezembro, o desempenho de 2021, embora melhor do que o de 2020, ainda não é o mesmo de antes da pandemia. Para se ter uma ideia, os 3,9 milhões de passageiros transportados no ano passado ficou 44,9% abaixo do volume de 2019 (7,2 milhões de passageiros no ano).

De acordo com comunicado da Fraport Ag, um quadro misto surgiu nos aeroportos internacionais do grupo em 2021 como um todo. Com exceção de Xi'an na China, todos os locais registraram crescimento de graus variados em comparação com o fraco ano de referência de 2020.

"O tráfego se recuperou muito mais rápido, especialmente durante a temporada de verão nos locais turísticos. Face ao nível pré-crise de 2019, os aeroportos da carteira internacional continuaram a registar descidas, algumas delas significativas", informou a gestora em nota.

Em 2021, o Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, o principal do grupo, teve um total de cerca de 24,8 milhões de passageiros. Isso representa um aumento de 32,2% em relação ao ano anterior, quando o número de passageiros despencou em razão da pandemia, mas ainda é um número 64,8% inferior ao de 2019.

No Brasil, os aeroportos brasileiros de Fortaleza e Porto Alegre registraram cerca de 8,8 milhões de passageiros, um aumento de 31,2% (em relação a 2019: menos 43,2%). O volume em dezembro foi de cerca de 1,2 milhão de passageiros (comparado a dezembro de 2019: menos 19,9%).





