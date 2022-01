PIB da Alemanha cresce 2,7% em 2021 (prévia), ainda abaixo do nível pré-pandemia

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 2,7% em 2021 em relação ao ano anterior, segundo dados preliminares com ajustes sazonais divulgados nesta sexta-feira (14) pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas alemã.

O resultado, que veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, se segue à contração de 4,6% do PIB alemão em 2020, que foi marcado pelo impacto da pandemia de covid-19.

"Apesar da continuidade da situação pandêmica, mais gargalos de oferta e escassez de materiais, a economia alemã conseguiu se recuperar da forte queda no ano passado, embora o desempenho econômico não tenha ainda alcançado seu nível pré-pandemia", comentou o presidente da Destatis, Georg Thiel.

